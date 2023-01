Maricá recebe a 17ª edição do Presente de Iemanjá

Com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria de Assuntos Religiosos, acontece nesta quinta-feira (02/02) a 17ª edição do Presente de Iemanjá, na Rua 90, em Cordeirinho. A homenagem, realizada por religiões de matriz africana, começa a partir das 17h30, em frente a Capela de Nossa Senhora dos Navegantes, na Rua 25, e percorre em cortejo até a Rua 90, onde acontece a entrega.



A coordenadora de Assuntos Religiosos, Danieli Machado, ressalta a importância da ação no calendário da cidade. “Essa ação é tradicional na cidade. O Presente de Iemanjá é também uma festa de celebração de todo o legado da cultura de África no Brasil", disse Danieli.



Idealizado por Loretta Yang e Wallace Lima, que são devotos de Nossa Senhora dos Navegantes, o rito será realizado por líderes religiosos. Candomblecistas, umbandistas e simpatizantes das religiões de matrizes africanas comparecem ao local para homenagear, agradecer e fazer pedidos à Iemanjá. Essa é considerada uma das mais tradicionais festas do Orixá Iemanjá na cidade.