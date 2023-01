Emprego: 7.590 oportunidades em várias regiões do Estado do Rio

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a última semana de janeiro com a oferta de 5.904 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades foram captadas em todo o Estado do Rio pelo Sine – Sistema Nacional de Emprego – e pelo Aplicativo Mais Trabalho RJ, e a maioria está concentrada nos setores de alimentação, bares e restaurantes, serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Outras parcerias – Comunidade Católica Gerando Vidas, Luandre, Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) – resultaram em 1.686 oportunidades para trabalho, estágio e Jovem Aprendiz. Desse total, 16 são voltadas para apenados em regime aberto ou condicional do sistema prisional.

Pelo Sine, são 704 oportunidades captadas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. Na Metropolitana, há 537 chances, entre as quais 182 são destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se 50 posições para auxiliar de limpeza, nos bairros de Botafogo, Centro e Catete, com salários de R$ 1.300,00. Também há 50 vagas para repositor de mercadorias no Catete. Na mesma região Metropolitana existem ainda boas opções para ampla concorrência, tais como 50 vagas para operador de supermercados, nos bairros do Méier, Penha e Madureira, com exigência de ensino médio completo. Existem também duas vagas para mecânico de máquinas pesadas na Pavuna, cujos salários podem chegar a R$ 3.900,00.

No Médio Paraíba são disponibilizadas 48 oportunidades para diferentes funções, incluindo 10 para auxiliar de linha de produção, em Resende, e quatro vagas para operador de empilhadeira, com salários de até R$ 2.600,00. Na região Serrana, as 119 oportunidades são para a cidade de Teresópolis, entre elas 10 para auxiliar de linha de produção (até R$ 1.300,00), 15 para técnico de suporte de TI (R$ 1.300,00), e nove para auxiliar de laboratório de análises clínicas (até R$ 2.600).

A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita através dos respectivos sistemas (Sine e Aplicativo Mais Trabalho RJ), que realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, no caso do Sine, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Pelo Sine-Fácil, os usuários que tiverem cadastro na plataforma Gov.br do governo federal podem conferir as vagas de trabalho, acompanhar o seguro-desemprego, consultar abono salarial e contratos de trabalho. Acesse:https://www.gov.br/pt-br/apps/sine-facil.

Parcerias com a Secretaria de Trabalho e Renda

Além destas oportunidades, a Comunidade Católica Gerando Vidas, que realiza ações de empregabilidade em todo o país, está com a oferta de 340 vagas para trabalho. Entre elas, 100 para instalador de fibra óptica, auxiliar de serviços gerais, motoboy e atendente de loja. As inscrições também são realizadas pelo site www.gerandovidas.com.br.

A consultoria de Recursos Humanos Luandre, por sua vez, tem 280 chances de trabalho, entre assistente de coleta, vendedor interno, operador de atendimento júnior, técnico de instalações, motorista carreteiro. As inscrições são feitas pela internet e para se candidatar basta acessar a página https://candidato.luandre.com.br/cadastro. É importante destacar que somente após a inscrição no site o candidato será convidado a participar de uma entrevista com o empregador.

Estágio e Jovem Aprendiz

Outro parceiro importante da Secretaria de Trabalho e Renda do estado é o Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet), que tem por objetivo preparar futuros profissionais. O instituto reuniu 350 vagas de estágio e 700 para jovem aprendiz. A inscrição pode ser feita no site https://isbet.org.br.

Oportunidade de emprego para apenados

A Comunidade Católica Gerando Vidas disponibilizou 16 vagas de trabalho para pessoas apenadas que estejam no regime aberto ou em condicional. É o programa Segunda Chance, destinado aos apenados que buscam uma oportunidade de emprego. As vagas são para trabalhar como auxiliar de serviços gerais em uma empresa de serviços e terceirização de mão de obra. Para disputar uma das oportunidades basta se inscrever no site www.gerandovidas.com.br. Os contratados vão receber R$ 1.430,00 mensalmente, além de vale transporte, e terão refeição no local de trabalho.