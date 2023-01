Dois homens morrem ao serem esmagados por peças de granito em marmoraria do Rio

Na manhã desta segunda-feira (30), dois homens morreram após ficarem presos entre peças de granito em uma marmoraria em Irajá, Zona Norte do Rio. O corpo de bombeiros de Irajá foi acionado pela manhã e a morte das vítimas foi constatada assim que os agentes chegaram ao local.

Segundo informações da Polícia Civil, Bruno Santos, de 41 anos, era o dono de estabelecimento de venda de peças de mármore em Madureira, e teria acompanhado a segunda vítima, Rodrigo Tavares, de 36 anos, um funcionário de sua marmoraria, em uma visita ao galpão de Irajá para negociar a compra de peças com o dono do local, identificado como João Guedes.

As peças de granito teriam se desprendido do cavalete que as sustentava enquanto eram manuseadas pelos dois. Os dois homens foram esmagados. De acordo com o delegado Reginaldo Guilherme da Silva, responsável pela investigarão do caso, agentes realizaram uma perícia no local do evento para esclarecer se houve acidente ou descuido de algum dos envolvidos.

Por volta das 19h30, a Defesa Civil ainda atuava no local para a remoção das vítimas. Foi necessário o uso de maquinário pesado para a operação de resgate dos corpos, além da espera pelo procedimento de perícia policial, motivos que teriam ocasionado em uma maior espera para a remoção.

O caso foi encaminhado para a 27ªDP (Vicente de Carvalho).