Cerca de 90 mil turistas devem passar pelo Píer Mauá em fevereiro

Nove embarcações chegarão ao Píer Mauá na primeira quinzena de fevereiro, totalizando mais de 50 mil turistas nos dias que antecedem o carnaval. No mês de fevereiro como um todo, serão 22 navios, com movimentação média em torno de 90 mil turistas, estimou hoje (30), em entrevista à Agência Brasil, o coordenador de Operações do Píer Mauá, Marcello Chagas.

Na temporada iniciada no dia 28 de outubro de 2022, com término previsto em 17 de abril deste ano, a expectativa é receber no Píer Mauá 35 navios, sendo 24 internacionais e 11 nacionais, que farão 103 escalas no Rio de Janeiro, alcançando um total de 450 mil passageiros, cujo objetivo é conhecer a capital fluminense.

Marcello Chagas informou que, de modo geral, os turistas que vêm ao Rio durante a temporada de cruzeiros visam conhecer as praias cariocas, com destaque para Copacabana e Ipanema, e os pontos turísticos clássicos. Já os passageiros oriundos dos Estados Unidos e da Europa priorizam as atrações turísticas, como Corcovado e Pão de Açúcar. No mês de fevereiro, contudo, o carnaval é um dos fortes atrativos para os passageiros dos navios que, além de participar dos blocos de rua, pretendem assistir também aos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

Chegadas

No próximo dia 1º de fevereiro, chega o navio Costa Fortuna, vindo de Buenos Aires, e retorna ao terminal no dia 9. No dia 3, é a vez do MSC Musica atracar no Píer Mauá. Ele volta ao Rio de Janeiro no dia 12. No sábado (4), chega o Costa Firenze, que retorna dia 11. Nessa data, haverá duas embarcações simultâneas, pois o Costa Firenze se juntará ao MSC Seaview, que também estará no Píer nos dias 5 e 15 de fevereiro.

O Terminal Internacional de Cruzeiros funciona nos Armazéns 4 e 5, sendo o embarque realizado no Armazém 4 e a movimentação de bagagens no 5. Quem chega ao terminal ou sai conta com estação de VLT em frente (Parada dos Navios) e estacionamento da própria concessionária, localizado também próximo ao terminal, com acesso de pedestre no Boulevard Olímpico.

Covid-19

Para garantir a comodidade e segurança dos passageiros, o Píer Mauá disponibilizou uma operação de testagens para covid-19 exclusiva em suas instalações. Os testes podem ser adquiridos antecipadamente por meio das agências de viagens.

Essas medidas foram estabelecidas pelas companhias marítimas associadas à Associação Internacional de Cruzeiros Marítimos (CLIA), com base no atual protocolo de saúde e segurança para a temporada 2022/2023 na América do Sul. O protocolo foi definido e aprovado pelas autoridades sanitárias e de saúde nacionais.