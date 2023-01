De volta à Portela! Sheron Menezes é convidada para desfilar no Carnaval 2023

Nesta segunda-feira (30), a Portela anunciou em uma postagem no Instagram, que a atriz Sheron Menezes irá cruzar a Marquês de Sapucaí como convidada especial da agremiação no Carnaval de 2023.

Atualmente no ar como a personagem Sol, da novela "Vai na Fé", da TV Globo, ela já foi rainha de bateria da azul e branca em 2011 e 2012, além de ter participado de outros desfiles com os portelenses mesmo depois de deixar o cargo.

"Uma sensação de pertencimento. Acho que pertenço a Portela. Cada vez que piso na Portela ou que tenho a oportunidade de desfilar sinto como se nunca tivesse saído daqui. Sinto uma forte emoção, foi assim na primeira vez que desfilei e ela é sempre renovada, a emoção é a mesma de quando estreei", disse a atriz, que visitou o barracão da escola, na Cidade do Samba, no Centro do Rio, no último domingo (29).