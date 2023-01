SG oferece capacitação para 34 profissionais que dirigem os ônibus escolares do município

Buscando capacitar os motoristas do transporte escolar e conscientizar sobre a importância e a responsabilidade da função, a Secretaria de Transportes, em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo, ofereceu, nesta segunda-feira (30), a palestra “Trânsito seguro: uma questão de atitude”, para os 34 profissionais que dirigem os ônibus escolares do município. No evento, estavam presentes o secretário de Educação, Maurício Nascimento, e o secretário de Transportes, Fábio Lemos.

“Nós fizemos esta parceria com a Secretaria de Transportes para que vocês tenham esse acolhimento e essa base necessárias para realizar o trabalho de forma cada vez mais assertiva. O motorista do transporte escolar é extremamente importante, porque ele zela pela segurança e conforto do aluno no trajeto até a escola e, fazendo isso, ganha a confiança dos responsáveis”, afirmou o secretário de Educação.

A ideia foi conscientizar os motoristas e mostrar que eles também têm o papel de educador, além de transportar com segurança os alunos das escolas municipais. Além disso, a palestra também abordou a direção defensiva e algumas instruções de trânsito. Nesta terça-feira (31), será a vez dos monitores, que também fazem parte do transporte, assistirem uma palestra direcionada à função.

“Através do Departamento de Educação para o Trânsito, hoje a gente está aqui para falar sobre a importância principalmente do cuidado, tendo em vista que os motoristas estão transportando crianças. Nós criamos uma palestra especialmente para eles e nos colocamos à disposição para ajudar e orientar no que for preciso”, disse o secretário de Transportes, Fábio Lemos.

Transporte escolar - A atual gestão, ao assumir, encontrou os ônibus escolares sem condições de uso e iniciou processo de licitação para recuperar os veículos. Em 2022, eles foram colocados à disposição dos alunos de 15 escolas municipais, de acordo com a determinação do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), que exige o transporte escolar para alunos que estudam em escolas que ficam nas áreas rurais das cidades.

Vendo a necessidade do município, no mesmo ano, a Secretaria conseguiu ampliar o número de rotas para 34, atendendo também as escolas que são de difícil acesso para o transporte público comum. Para o próximo ano letivo, São Gonçalo também fará o transporte de alunos com deficiência, com vans equipadas e acessíveis, garantindo a mobilidade e assiduidade dos estudantes.