ONG que atende 200 mulheres, em São Gonçalo, corre o risco de não mais funcionar

O projeto “Mulheres da Parada” que distribui alimentos através da iniciativa Mercadinho Solidário para mais de 200 mulheres e suas famílias no bairro Parada de São Jorge, em São Gonçalo, está com dificuldades para dar continuidade às atividades por conta do baixo nível das doações. É o que explica a idealizadora e diretora-geral da ONG, Letícia da Hora.

“O que temos de estoque no momento serve apenas para este mês. O mercado tem produtos doados por amigos e colaboradores, ele é um projeto que nem todo mundo quer apoiar, mas o mercadinho auxiliar a tirar do mapa da fome muitas famílias. Nós não recebemos outra fonte a não ser as doações”, conta.

Diana Fabrino, hoje é uma das 5 mulheres que hoje compõe o time à frente do projeto, ela conta que na pandemia o que a manteve alimentada foi o projeto.

“Cheguei aqui na pandemia, em 2020. Eu morava com uma amiga que tinha um filho pequeno. Depois, além de ser ajudada, passei a ajudar. Logo, eu pude me desenvolver. Tive a oportunidade de me tornar trancista através da capacitação que o projeto também desenvolve. Fui voluntária e agora faço parte do projeto como inteiro. Este lugar mudou a minha realidade” relata a jovem, de 22 anos.

O projeto Mercadinho Solidário tem um diferencial, ele permite que a pessoa possa escolher o que vai levar pra casa, cada família pode levar entre 15 e 20 itens, sem precisar pagar nada. As famílias que chegam ao local passam por uma avalição socioeconômica, são cadastradas e podem ir mensalmente no local.

Elizangela Oliveira, 45 anos, tem dois filhos e só seu esposo trabalha no momento. Ela conta como o projeto a ajuda todos os meses.

“Este foi um projeto enviado por Deus para nossas vidas. Não tenho palavras para descrever o que mercadinho fez e faz pela gente que mora na região”, diz emocionada na fila para fazer suas compras.

Além do Mercado Solidário, a ONG oferece empoderamento socioeconômico para as mulheres através de curso de capacitação, incentivo ao empreendedorismo e projetos voltados para o meio ambiente, saúde e bem-estar com a promoção das hortas comunitárias com plantas alimentícias não convencionais chamadas de PANCs.

Qualquer pessoa pode ajudar o projeto. Basta ir na página @mulheresdaparada.