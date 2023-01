Maricá convoca a população para o Fórum Preparatório da 10ª Conferência Municipal de Saúde

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, promoverá no dia 10/02, das 8h às 15h, o Fórum Preparatório da 10ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia”, com debate sobre temas principais que farão parte da conferência. O encontro será aberto ao público e acontecerá no Espaço Sal da Terra (Rua Álvares de Castro, 234, no Centro), com inscrições no local do evento.

A iniciativa tem como papel essencial o fortalecimento da participação popular e o controle social na elaboração de políticas públicas para a saúde da cidade, propondo também diálogos sobre projetos já existentes, o que é fundamental para trazer mais qualidade aos serviços. Nessa edição, o fórum abordará os seguintes eixos temáticos: o Brasil que temos e o Brasil que queremos; o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, destacou a importância do encontro para mobilizar a população maricaense e proporcionar um ambiente de trocas fundamentais para a área, algo essencial para a formulação de políticas públicas e de defesa do SUS na cidade.

“O Fórum Preparatório da Conferência Municipal é um momento de diálogo entre sociedade civil e poder público, buscando a elaboração de políticas de saúde alinhadas às demandas dos moradores, algo que traz melhorias aos serviços que oferecemos. Essa é a base para assegurar a participação dos maricaenses e o controle social, fiscalizando nosso trabalho e deliberando sobre tópicos importantes. Por isso, convido toda a população a participar, trazendo sua contribuição para que a saúde de Maricá avance cada vez mais”, ressaltou.

Bruno Lougon, presidente do Conselho Municipal de Saúde, garantiu que o fórum é um espaço democrático e potente, possibilitando a participação social de forma mais ampla e impactando os serviços oferecidos.“Estamos na etapa preparatória da 10ª Conferência Municipal de Saúde. O objetivo desse encontro é fortalecer a conexão entre os participantes para que, através da opinião, da troca de experiências e necessidades observadas, sejam construídas ideias coletivas para a área, com políticas públicas que garantam mais direitos, na defesa da vida e da democracia. É de suma importância a participação da sociedade, o que ajudará no fortalecimento da saúde de Maricá”, concluiu.

Serviço

Fórum Preparatório da 10ª Conferência Municipal de Saúde

Data: sexta-feira, 10/02

Horário: 8h às 15h

Local: Espaço Sal da Terra

Endereço: Rua Álvares de Castro, 234, Centro

Inscrições: no local, no dia do evento