Estão abertas as incrições para o Concurso Público de Acesso às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM)

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público de Acesso às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM). A Marinha oferece 671 vagas para as áreas de Apoio, Eletroeletrônica e Mecânica. Os principais requisitos são: nível médio e idade entre e 21 anos até 30 de junho de 2024.

Para se inscrever, basta entrar neste site, indicar a escola de preferência e pagar uma taxa de R$ 40. Das oportunidades, 48 são para o sexo feminino.

O concurso será realizado por meio de uma prova objetiva, prevista para o dia 2 de abril, com 50 questões distribuídas por Ciências (Física e Química - 15), Matemática (15), Português (15) e Inglês (5). Também haverá um Teste de Aptidão Física de Ingresso para os candidatos, entre 29 de maio e 14 de julho.

Esse ano o concurso conta com uma novidade, a exigência do exame toxicológico, com janela de detecção de no mínimo 90 dias abrangendo substâncias psicoativas ilícitas, como a maconha, cocaína, anfetamina, entre outras.

O exame toxicológico terá validade de 60 dias, contados a partir da data de coleta do material até o dia de entrega do resultado na Junta de Saúde.

Os aprovados no concurso, após o Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa, receberão remuneração de até R$ 2.294,50, já com adicionais.

Existem quatro escolas de Aprendizes-Marinheiros: no Ceará, em Fortaleza; em Pernambuco, Olinda; em Espírito Santo, Vila Velha; e em Santa Catarina, Florianópolis. As mulheres aprovadas irão para a escola em Santa Catarina.