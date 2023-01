Bola autografada por Neymar que foi furtada do Congresso é encontrada em Sorocaba

Policiais militares encontraram, no último sábado (28), em Sorocaba, a bola de futebol autografada por Neymar que havia sido furtada do Congresso Nacional, em Brasília, durante os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro.

De acordo com policiais militares do 7º batalhão de Polícia Militar do interior de Sorocaba, a equipe recebeu um chamado de um homem que afirmou estar em posse da bola que foi tirada do prédio do Congresso Nacional.

O homem, de 31 anos, foi encaminhado à sede da Polícia Federal para prestar declarações sobre o ocorrido. Ele afirmou ter localizado a bola no chão, pretendendo devolvê-la , mas foi impedido em razão do confronto entre os invasores e a polícia.

Após prestar depoimento, o homem foi liberado. A bola foi apreendida e passará por perícia.