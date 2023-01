Corpo de Bombeiros proíbe a realização de quatro blocos de Carnaval

As atividades nas ruas desses blocos não vão acontecer no Carnaval 2023 - Foto: Divulgação/ Agência Brasil

As atividades nas ruas desses blocos não vão acontecer no Carnaval 2023 - Foto: Divulgação/ Agência Brasil

Durante essa semana, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro não concedeu o deferimento a quatro blocos de Carnaval da capital fluminense. São eles: Carnavalesco 20 de Ouro, na Ilha do Governador; Nem Muda Nem Sai de Cima, na Tijuca; Soul da Gema e Carnaval do Museu do Pontal, na Barra. Por conta de pendências de documentos, as atividades nas ruas desses blocos não vão acontecer no Carnaval 2023.

“O Corpo de Bombeiros trabalha na preservação de vidas e bens. Estamos sempre à disposição para legalizar qualquer tipo de evento no Estado, desde que esteja de acordo com a legislação. Sabemos que eventos geram empregos e renda, mas a lei tem que ser respeitada. Não podemos ter acidentes e perder vidas, como já aconteceu no passado”, afirmou o coronel Leandro Monteiro, secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro