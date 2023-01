Hospital Dr. Ernesto Che Guevara inicia atendimento de trauma a partir do dia 1º de fevereiro

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, dará início na próxima quarta-feira (01) aos atendimentos no setor de trauma do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí. O serviço irá receber pessoas com lesões físicas diversas de média a alta complexidade, oriundas de remoção por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros e das unidades da Rede de Urgência e Emergência da cidade — o que inclui o Hospital Conde Modesto Leal, no Centro, a UPA 24h de Inoã e a Unidade de Pronto Atendimento Santa Rita, em Itaipuaçu.

O espaço é totalmente equipado para acolher pacientes com efetividade, possuindo estrutura de referência que inclui quatro leitos direcionados a adultos, um leito pediátrico e uma sala amarela, que conta com seis leitos adultos e três pediátricos de retaguarda, todos seguindo os padrões de excelência da área. O hospital terá ainda uma sala cirúrgica exclusiva para a realização dos procedimentos atendidos pelo trauma, com equipes de diversas especialidades prontas para realizar cirurgias geral, ortopédica, vascular, pediátrica e neurológica.

A abertura do setor de trauma do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara permitirá que os pacientes que sofrerem acidentes de trânsito, por exemplo, sejam atendidos com mais rapidez. Isso se deve, principalmente, pelo hospital estar às margens da Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, que corta a cidade de ponta a ponta, garantindo respostas mais ágeis àqueles com quadros que exigem mais atenção em toda a cidade.

Para a secretária de Saúde, Solange Oliveira, o novo trauma fará toda a diferença para trazer mais resolutividade aos casos mais complexos, principalmente por estar em uma unidade hospitalar com equipamentos de referência e localização privilegiada.

“O início das atividades do novo setor é um marco importante, fazendo parte de um momento em que toda a rede de saúde de Maricá se reestrutura, um esforço contínuo dos gestores da cidade. Com isso, oferecemos equipamentos modernos e profissionais experientes para o atendimento imediato de pacientes que sofreram algum tipo de trauma, otimizando também o fluxo do Hospital Conde Modesto Leal, que é a referência de emergência e porta aberta do município. A partir dessa entrega, ambos os hospitais ganham mais fôlego para acolher com qualidade e agilidade os moradores, de acordo com a complexidade de cada caso”, concluiu.

A subsecretária da Rede de Urgência e Emergência, Juliana Nogueira, falou da importância do serviço para a cidade.

“Existir uma unidade de atendimento aos pacientes vítimas de trauma, seja por acidentes, afogamentos, queimaduras, agressões e uso de armas de fogo e/ou branca, é uma exímia estruturação da linha de cuidado do trauma do município de Maricá, colocando-o em destaque na região e no Estado”, destacou.

Hospital Che Guevara recebe pacientes referenciados

O Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara se tornou referência em cirurgias gerais e de diversas especialidades na cidade, incluindo vasculares, urológicas, ortopédicas, dermatológicas, ginecológicas, bucais e de mastologia. A unidade não possui atendimento de emergência com porta aberta. Todos os procedimentos são marcados pela Central de Regulação do município ou encaminhados pelos serviços de urgência e emergência.

As referências para atendimento de emergência clínica e por demanda espontânea (porta aberta) no município são as seguintes: Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro, UPA 24h de Inoã, e Unidade de Pronto Atendimento Santa Rita, em Itaipuaçu.

Marcos Victoriano, diretor geral do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, ressaltou o simbolismo da entrega do setor de trauma para trazer mais resolutividade a casos mais complexos, além de diminuir as demandas desse tipo direcionadas ao Hospital Conde Modesto Leal, que continuará sendo a referência para casos de emergência por demanda espontânea.

“É fundamental ter esse setor totalmente equipado, principalmente em uma unidade hospitalar que já possui perfil cirúrgico e com estrutura de ponta, referência na região. O hospital fica em uma área estratégica, próximo à principal via de acesso e de convergência para outros distritos, com acesso mais fácil para as ambulâncias que vêm da região central, de Itaipuaçu, Inoã e Ponta Negra. Com isso, o trauma atenderá casos de média e alta complexidade com toda a assistência, oferecendo inclusive os exames necessários, já que no local contamos com tomógrafo, outros equipamentos de imagem e um moderno centro cirúrgico, atendendo os pacientes com qualidade”, afirmou.