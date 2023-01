Carnaval 2023: Porto da Pedra faz ensaio técnico vibrante e mostra a 'força' de quem quer voltar à elite

A Porto da Pedra mostrou a 'força' de quem quer voltar à elite do mundo do samba em seu último ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, na noite do último sábado (29), antes da apresentação das escolas da Série Ouro no Carnaval de 2023, nas noites de 17 e 18 de fevereiro próximo. Coroando o minucioso plano montado em busca de um grande desfile, o 'Tigre' mostrou estar bem preparado para a disputa.

A escola de São Gonçalo encerrou a noite de ensaios da Liga-RJ no sábado, na Sapucaí, e mostrou porque tem sido apontada como uma das favoritas a conquistar a única vaga no Grupo Especial. O 'Tigre' fez uma apresentação arrebatadora, com canto forte e nenhum erro aparente na passagem pela Sapucaí, onde havia até uma numerosa torcida organizada em um dos módulos, para 'esquentar ainda mais a apresentação. Entre os destaques, a bateria do mestre Pablo, o carro de som liderado pelo intérprete Nêgo e o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeiras deram 'um show' à parte.

Gdzila, atual presidente, o presidente de honra Fásbio Montibelo e o prefeito de SG, Capitão Nelson, estiveram presentes | Foto: Divulgação: Ana Victória

A escola, que já havia se destacado no mini-desfile na Cidade do Samba, no ano passado, levou a sério o treino de sábado, passando até dentro do tempo regulamentar de 50 minutos. O presidente de honra, Fábio Montibelo, e o atual mandatário da escola, Godzila, estiveram presentes, junto com o prefeito de São Gonçalo, o Capitão Nelson, que esse ano, vem procurado dar todas as condições para que a escola consiga voltar ao Grupo Especial a partir de 2024. No Carnaval de 2012. a escola fez seu último desfile no Grupo Especial e foi rebaixada.



Nesse Carnaval, a Vermelha e Branca de São Gonçalo será a quinta escola a desfilar na segunda noite da Série Ouro, e vai apresentar o enredo “A invenção da Amazônia: Um delírio do imaginário de Júlio Verne”, que está sendo produzido pelo carnavalesco Mauro Quintaes.