Prefeitura de Maricá realiza 2ª edição da Gincana Extraordinário na Mumbuca

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, realizou neste sábado (28/01), no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) da Mumbuca, a 2ª edição da Gincana Extraordinário. Ao todo, 60 pessoas participaram da atividade que contou com disputas de bocha paralímpica, vôlei sentado, futebol de cinco (voltado para cegos) e taekwondo. O evento tem a parceria da ONG Contato, que é gestora do Centro de Referência em Políticas Inclusivas (CRPI), e contou com a presença de um intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) durante as atividades.

Nesta edição, foram apresentadas modalidades esportivas aos alunos de educação física, fisioterapia e demais interessados, inscritos por meio do programa Passaporte Universitário.

Orientados pelo professor Bruno Reglo, que é graduado em Educação Física e com especialização em Educação Física Adaptada, os participantes passaram por quatro estações, experimentando dinâmicas sensoriais ao longo dos percursos, como vendas nos olhos, uso de bengalas e cadeiras de rodas, e restrição dos movimentos.

“Acreditamos ser de suma importância para a formação profissional desses alunos essa imersão. Aqui, eles vivenciam atividades que são realizadas por pessoas com deficiência, como o futebol de cego, vôlei sentado e bocha paralímpica, além das atividades físicas que são adaptadas para o público em geral, como uma forma de despertar a criatividade e o pensamento crítico sobre a inclusão social através do esporte. Aqui, ninguém fica de fora!”, explica a gerente do CRPI, Crys Perlingeiro.