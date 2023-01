Cultura , lazer e atividades esportivas em São Gonçalo

A Arena São Gonçalo, na Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá) recebeu o primeiro dia do Sesc Verão, um sábado de sol com várias atividades de lazer para as famílias que foram ao local e também com muita prestação de serviço para a população gonçalense.

O evento é uma iniciativa do Sesc RJ e co-realização da Prefeitura de São Gonçalo e do Sindcomércio São Gonçalo, com várias frentes para proporcionar à população momentos de lazer e oferta de serviços gratuitos. O Sesc Verão foi retomado também neste domingo (29).

"É de extrema importância que a Prefeitura sempre busque parcerias para trazer eventos como esse para a população de São Gonçalo, ofertando serviços gratuitos de qualidade e lazer para as famílias" , disse o prefeito Capitão Nelson.

O dia começou com bastante energia, com a Secretaria de Esporte e Lazer, através da equipe do São Gonçalo em Movimento dando aulas de dança e capoeira para todas as idades.

"Há muito tempo que não víamos um evento como esse para trazer a família. Minha filha se divertiu muito com a recreação infantil" , disse Silvia Oliveira, que trouxe a filha de 7 anos para aproveitar as atividades de lazer.

As crianças de até cinco anos de idade puderam aproveitar o 'Espaço Kids', com pinturas e brincadeiras feitas por monitores do Sesc. Os pequenos também puderam participar da oficina de confecção de pipas. Na parte da tarde a criançada se divertiu com o teatro de bonecos feitos de materiais reciclados com Cia Artes Integradas, interagindo com os personagens e a história.

A diversão foi garantida para públicos de todas as idades, como totó, arco e flecha, ping pong, futemesa e treinamento funcional para crianças e adultos.

Jogo das Estrelas

O grande destaque da parte da manhã foi o Jogo das Estrelas, fazendo a alegria dos amantes do futebol, que puderam ver de perto atletas de peso como Mauro Galvão, Nélio, Athirson, Jean, Reinaldo e Leandro Ávila. A equipe adversária foi o time do Sesc. Para compor as equipes para a disputa, também participaram do jogo o deputado estadual eleito Douglas Ruas, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio Picanço, o subsecretário da Infância e Adolescência, Alan Rodrigues e o vereador Felipe Guarany. O placar final de 5 a 3 para as estrelas mostrou que a experiência faz toda a diferença.

A equipe da Secretaria de Assistência Social, do programa Cidadania Itinerante, levou serviços gratuitos para a população, como segunda via de documento de identidade, certidão de nascimento, certidão de casamento, orientação jurídica , orientação sobre combate à violência contra as mulheres, manicure e corte de cabelo. Também na área da beleza e cuidado pessoal, trancistas do 'Sesc trançando caminhos'.

Na área reservada para a saúde, quem foi ao Sesc Verão neste primeiro dia de eventos teve a oportunidade de realizar sessões de tratamento de auriculoterapia, acupuntura, quiropraxia, reiki e massagem, além de orientação sobre nutrição saudável . Os visitantes também puderam realizar aferição de pressão, verificar altura e peso, aplicação de flúor no Odontomóvel, exposição de vetores e orientações sobre consumo de água, com distribuição de pastilhas de cloro para tratar água de poço ou de captação da chuva.

A Secretaria de Turismo e Cultura também marcou presença no evento, com apresentações do Dom Sarau , que levou música, poesia e literatura de cordel , dança e apresentação de mágica para a população, cultura de qualidade feita por artistas de São Gonçalo.

Para os amantes de esportes radicais, uma rampa de skate foi montada na arena, mostrando toda a democracia do esporte, onde adultos , crianças e adolescentes puderam ter a experiência de pela primeira vez andar de skate. Tudo com equipamentos de proteção e instrutores qualificados. Uma área reservada para o parkour animou as crianças e jovens, que puderam participar de competições no circuito montado na arena de eventos.

Ainda neste sábado, o grupo Bom Gosto, foi atração do evento.