26 pessoas ficam feridas após acidente de ônibus na Serra de Petrópolis

Cerca de 26 pessoas ficaram feridas depois que um ônibus tombou enquanto descia a Serra de Petrópolis, na Região Serrana, pela rodovia BR-040, na manhã deste domingo (29/01).

De acordo com a concessionária que administra a via, a Concer, o acidente aconteceu por volta das 4h57. O motorista estava na altura do km 87, sentido Rio de Janeiro, quando perdeu o controle do freio, direcionou o coletivo para o canteiro esquerdo da pista e acabou tombando.

Informações iniciais apontam que haviam cerca de 55 passageiros no transporte. 26 deles ficaram com ferimentos leves e moderados. eles foram levados para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os outros passageiros foram liberados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o trânsito na via precisou ser desviado enquanto o veículo é retirado do canteiro.