Imóvel em Mangaratiba é tomado por incêndio

Um imóvel localizado dentro de um condomínio em Mangaratiba pegou fogo durante a noite do último sábado (28/01). Ninguém ficou ferido.

A residência fica no Condomínio PortoBello, conhecido como um dos principais complexos residenciais de luxo no município. Ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas, segundo testemunhas, o fogo começou em uma cabana de madeira no local, que foi totalmente queimada.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram conter as chamas. Entre as causas especuladas para o incêndio está a queda de um raio, proveniente do temporal e das chuvas na região no início da noite de ontem (29/01).