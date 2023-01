Conto de Machado de Assis de transforma em peça teatral no Rio

'A Cartomante' , conto de Machado de Assis, inaugura o projeto Machadianas Cênicas, que vai levar para a cena as obras não dramáticas do autor, contos especialmente e romances, a partir da próxima quinta-feira (2), no Teatro doMemorial Getúlio Vargas, no Centnro do Rio. Na adaptação para o teatro de José Maria Rodrigues, o conto se transforma num musical com músicas do cancioneiro popular.

A proposta do Projeto Machadianas Cênicas é produzir um espetáculo novo a cada seis meses, pesquisando nossas almas e nossas contradições para nos entendermos melhor. Poucos compreenderam nossa sociedade como Machado de Assis. Nossas mazelas estão todas lá, em sua obra. Almas distorcidas pela pobreza de espírito, pelo preconceito, discriminação social, entre outras. Almas destroçadas pelo ciúme, inveja, avareza, loucura, que procuram salvação ou sentido para a vida.

Por isso o começo do projeto com a obra 'A Cartomante', que trata de feminicídio e machismo, mazelas das mais danosas que estão na ordem do dia. E a cura ou, pelo menos, o controle dessas doenças, certamente passa pela arte e pela cultura. É o que nos salva, apesar de alguns acharem que não precisam delas.

Enredo



O casal Rita e Vilela, que é advogado, reencontra Camilo, um de seus amigos de infância, que contrata seus serviços para tratar dos processos judiciais que envolvem a morte de sua mãe. Porém, Rita envolve-se com Camilo, é criado um triângulo amoroso e o desenrolar da vida de todos ganha caminhos inesperados.

Ficha técnica

Elenco: Carlos Maia, Gina Teixeira, José Maria Rodrigues, Julinho Santos, Mara Soto, Tuninho Rosamalta, Wendel Pereira e Munique Barnasque.

Adaptação e Direção: José Maria Rodrigues

Direção Musical: Tuninho Rosamalta

Figurino e Adereços: Carlos Maia

Direção de Movimento: Rodrigo Bahiano

Estúdio: CMK

Fotos: Luiz Cordeiro

Produção: Jaguar

Serviço

Teatro do Memorial Getúlio Vargas

Praça Luiz de Camões, s/nº - Glória, Rio de Janeiro-RJ

Estreia dia 2 de fevereiro de 2023, às 19h

Até o dia 11 de fevereiro de 2023

Horários: 5ª e 6ª feiras às 19h e sábados às 15h30

Ingressos: R$ 60 e R$ 30

14 anos

O espetáculo tem duração de 50 minutos