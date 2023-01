Rio: Após pedido do Corpo de Bombeiros, Liesa garante ensaios técnicos

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Perlingeiro, confirmou os ensaios técnicos marcados para este fim de semana. A decisão veio após a vistoria do Corpo de Bombeiros no Sambódromo sinalizar falhas na segurança do local

Segundo Perlingeiro, não foi entregue nenhuma intimação da Justiça sobre possível interdição do Sambódromo. Ele ainda garantiu que todas as pendências de segurança sinalizadas pelo Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira (27) foram resolvidas.

"Os ensaios estão garantidos. Os bombeiros fizeram as exigências necessárias e estamos cumprindo neste momento, colocando as mangueiras. Elas não são colocadas durante o ano inteiro porque seriam roubadas todos os dias. Estamos cumprindo tudo rigorosamente e todos os hidrantes estão funcionando.", explicou o presidente.

Os blocos tomam as ruas do Rio neste sábado (28)

Os blocos de carnaval foram às ruas do Rio de Janeiro neste sábado (28), e garantiram uma festa linda em diversos pontos da cidade. A programação foi diversa: desde blocos tradicionais até outros voltados para por exemplo, axé music ou música pop em versões carnavalescas.