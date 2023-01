Ex-PM é condenado a 22 anos por feminícídio

Ex- policial militar, Carlos Pedro Soares Valadão , de 49 anos, foi condenado a 22 anos, nessa última quinta-feira (26) por homicídio quadruplamente qualificado pela morte de sua amante, Evillen Ingrid Silva Mota, que tinha 18 anos quando foi assassinada. O crime aconteceu em 2018, em Paciência, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com o Ministério Público , no dia do crime, o acusado convenceu Evillen de entrar no carro, onde foi cruelmente asfixiada e seu corpo abandonado em uma rua. O ex-PM foi expulso da corporação em 2005, pelo crime de roubo qualificado , em Itaguaí.