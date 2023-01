Operação apreende motos irregulares em Neves

Uma operação para combater irregularidades no trânsito foi realizada na manhã desta sexta-feira (27), no bairro de Neves. Na ação integrada, envolvendo as equipes das secretarias de Transportes e Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal e agentes da Operação São Gonçalo Presente, foram apreendidas sete motocicletas e um carro de passeio.

O cerco tático montado na Rua Oliveira Botelho, em frente à 73ª DP (Neves), possibilitou a abordagem de 196 condutores, aplicando 28 autuações por infrações de trânsito. Entre as irregularidades encontradas, trafegar na via pública sem capacete, placas com caracteres escondidos, condutores pilotando sem habilitação ou mesmo sem qualquer tipo de documento de identificação do veículo e sem cumprir as determinações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Além de garantir a segurança dos servidores e dar cobertura às abordagens, policiais militares do São Gonçalo Presente também circularam no entorno da operação, através de motopatrulhamento para impedir que condutores com irregularidades desviassem do trajeto.

Os veículos irregulares foram removidos com reboques e levados para o depósito público, localizado no bairro Estrela do Norte.

Operação Noturna - Na noite de quinta-feira (26), equipes da Secretaria de Transportes, Guarda Municipal e agentes do São Gonçalo Presente organizaram uma operação noturna nos bairros de Santa Luzia e Monjolos.

Com duas ações acontecendo de forma simultânea, na Avenida Alzira Vargas, na esquina com a Avenida Marechal Póvoas, em Santa Luzia, e na Estrada Almirante Pena Boto, no entroncamento com a Rua Presidente Truman, em Monjolos, foram abordados 231 condutores. Ao todo, foram removidos para o depósito público 29 motocicletas, três veículos de passeio e uma van.

As ações continuarão sendo feitas semanalmente pelo município de São Gonçalo.