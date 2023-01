Maricá desenvolve app para vendas online com moeda social Mumbuca

A cidade de Maricá deve receber, em breve, um aplicativo para vendas online com a moeda social Mumbuca. Segundo a Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), a Prefeitura planeja disponibilizar um site e um aplicativo onde será possível anunciar produtos e serviços e realizar transações com a moeda social, sem a cobrança de uma taxa aos vendedores.

A ideia, segundo a Companhia é oferecer uma vitrine para os empreendedores locais e permitir que pequenos negócios "possam ter condições de competir com empresas reconhecidas". A iniciativa é feita em conjunto com a Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Trabalho.

"Estamos investindo na criação de ferramentas para criar políticas públicas que garantam um futuro melhor para a cidade. O mercado, hoje, demonstra que a utilização desses aplicativos facilita o acesso do consumidor a produtos e serviços. No caso dos restaurantes, por exemplo, a pandemia já mudou muito os hábitos de consumo da população", comentou o presidente da Codemar, Hamilton Lacerda.

Para o secretário de Trabalho de Maricá, Marcus Toselli, o marketplace vai se refletir também no mercado de trabalho do município. "Dinamizando a economia local nós, certamente, veremos empresas crescendo e abrindo mais postos de emprego no município. O impacto será positivo para os empreendedores, mas também para os funcionários dessas empresas, para toda a população. É importante que o trabalhador esteja qualificado para ocupar esses espaços", pontuou Bambam.

Na plataforma, será possível encontrar diversos tipos de produtos e serviços, de lanches, refeições e artesanatos até produtos industrializados e serviços de profissionais autônomos. Tudo pago com a moeda social Mumbuca. "A gente pretende fazer com que a Mumbuca circule mais na cidade e fomente o comércio e a economia local", ressaltou o superintendente de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da diretoria de Planejamento da Codemar, Danilo Pitarello.

Também nesta semana, a Codemar assinou contrato para desenvolver um app de transporte individual e de entregas. Os projetos devem começar a ser disponibilizados para testes neste semestre.