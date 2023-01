Prefeitura esclarece dúvidas sobre o Programa Sanear Maricá em São José do Imbassaí

A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), realizou, na quinta-feira (26/01), uma ação itinerante para esclarecer dúvidas da população sobre o Programa Sanear Maricá. O encontro aconteceu no CEIM Nelson Mandela, em São José do Imbassaí, e também teve o objetivo de atualizar o cadastro das 150 famílias beneficiadas residentes nas localidades do Mutirão, da Rua da Corte e da Rua Euclides de Paula.

O programa, que é dividido em Sanear + Esgoto (ações de esgotamento sanitário) e Sanear + Água (fornecimento de Caminhão Pipa), busca levar soluções de curto e médio prazo para cidadãos em situação de vulnerabilidade, carentes de saneamento básico e de fornecimento de água potável.



“Nossa ação itinerante ajuda a identificar as demandas da população, além de contribuir para cadastrar famílias que serão atendidas pelos nossos programas sociais. Após conhecer a realidade de cada uma, conseguimos trabalhar na solução mais adequada de tratamento do esgotamento sanitário dessas áreas”, explicou Roberta Cardoso, diretora técnica operacional da Sanemar.



Moradora da Rua Mário Santoro, há 20 anos, a recepcionista Mariana Silva ressaltou a necessidade de mais ações educativas na sua localidade. “Essa iniciativa é muito importante, pois oferece de forma gratuita o abastecimento de água, tendo em vista que muitas famílias aqui do bairro não possuem abastecimento. A maioria não possui condições financeiras para custear a construção de fossas e sumidouros, por isso acredito que o programa da Sanemar vai ajudar muito os moradores”, avaliou Mariana.