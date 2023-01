Operação da PF investiga esquema de notas falsas e de remédios abortivos

A Operação Ouro de Tolo da Polícia Federal , foi iniciada nesta sexta-feira (27) , para averiguar um esquema de distribuição de notas falsas e de remédios abortivos anunciados nas redes sociais.

Agentes da PF cumpriram 3 mandados de busca e apreensão , expedidos pela 3ª Vara Federal de São João do Meriti, em endereços residenciais em Mesquita e em Nova Iguaçu.

Policiais da Delegacia de PF em Nova Iguaçu prenderam 3 pessoas em flagrante , no mês de janeiro, pelo mesmo crime.

A prisão em flagrante de compradores de notas falsas em Mossoró, no Rio Grande do Norte desencadeou a descoberta de ramificações interestaduais desse comércio nas outras regiões do país.