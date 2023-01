Fãs do RDB trocam tapas na fila para compra de ingressos

Fãs do grupo mexicano, RDB, trocaram tapas na fila para a compra dos ingressos para o show, nessa sexta-feira (27), na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A confusão começou com uma discussão por um lugar na fila . Logo depois, tornou-se uma troca de tapas. A briga envolveu um fã, vestido com um uniforme parecido ao dos artistas, e duas mulheres. A confusão começou na calçada e foi até a pista da Avenida Embaixador Abelardo Bueno, uma das mais movimentadas da Barra da Tijuca.

Policiais do 31º Batalhão da Polícia Militar do Recreio dos Bandeirantes foram acionados para controlar o tumulto.

Os ingressos começaram a ser vendidos hoje (27) para o show , que acontecerá no Engenhão, no dia 19 de novembro, no Rio. Os tickets estão disponíveis pelo site ou bilheteria oficial da Jeunesse Arena.