"Acabou o amor”: Inspeção em motéis identifica ligações irregulares na rede de água

A ação, inspirada no grito da torcida do Flamengo, começa pela cidade do Rio de Janeiro e é focada em estabelecimentos cujo consumo formal não é compatível com o perfil comercial desta categoria - Foto: Divulgação/ Agência Brasil

Um famoso motel da Zona Norte da Capital foi flagrado em posição irregular. Técnicos da Águas do Rio detectaram um “gato” de água no primeiro estabelecimento a ser fiscalizado pela operação “Acabou o amor”, que a concessionária iniciou nesta quinta-feira (26/1), e levará para as 27 cidades que fazem parte de sua área de atuação. A ação, inspirada no grito da torcida do Flamengo, começa pela cidade do Rio de Janeiro e é focada em estabelecimentos cujo consumo formal não é compatível com o perfil comercial desta categoria. A fiscalização continua nesta sexta-feira.

“Por trás da operação, existe um trabalho de inteligência que analisa o histórico de consumo dos estabelecimentos. Com essas informações, os técnicos vistoriam os locais com indícios de irregularidade”, explica o coordenador de serviços Anderson Araújo.

Já no primeiro dia de operação, os técnicos encontraram uma fraude em um dos motéis mais famosos do Rio. A administração foi notificada e a ligação irregular encontrada no ramal do cliente foi retirada.

"O que chama atenção nesse tipo de operação é o perfil do consumidor. São estabelecimentos comerciais que podem pagar pela água que utilizam, mas que desviam a medição ou recorrem a artifícios ilegais para não registrarem o consumo e, consequentemente, pagarem menos na fatura", ressalta a gerente comercial Mariana Rahba.

Responsabilidade compartilhada

Quando um imóvel faz uso irregular de água tratada está lesando não apenas a concessionária, que presta o serviço de distribuição, mas compromete todo o sistema de abastecimento de sua região, além de sua expansão, que é financiada pelo pagamento das contas. O projeto de fiscalização da companhia visa identificar os desvios feitos na tubulação formal (os chamados gatos), mas também o uso de poços e carros pipas irregulares.

O objetivo do combate às perdas, incluindo vazamentos e irregularidades, é fazer com que áreas da cidade que possuem problemas históricos de distribuição tenham melhor acesso à água tratada. Neste primeiro ano de atuação da concessionária, mais de 250 mil fluminenses receberam, pela primeira vez, água tratada e canalizada em suas residências.