Prefeitura inaugura letreiro “Eu amo Niterói”, na orla de Icaraí

A Prefeitura de Niterói inaugurou, nesta quinta-feira (26), o letreiro “#Eu amo Niterói”, na orla de Icaraí. Ao fundo, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e o mar da Praia das Flechas. Como parte das comemorações dos 450 anos da cidade e com foco no crescimento do turismo, a Prefeitura instalou o novo atrativo que vai fazer com que a imagem da cidade possa ser marcada nas redes sociais e viralizada através da hashtag #EuAmoNiteroi por quem visitar o município.

Diversas outras cidades no mundo adotaram o letreiro em pontos turísticos para ampliar a visibilidade, principalmente com a chegada das redes sociais: Amsterdam, Nova York, Toronto, Peru, Montevidéu, Porto e Califórnia. No Brasil, os letreiros são famosos nos municípios de Porto de Galinhas, Maceió, Brasília, Recife, entre outros.

A peça tem como objetivo atrair turistas que visitam o Museu de Arte Contemporânea (MAC) para conhecerem a orla, podendo caminhar pelo local e movimentar a economia da cidade. Segundo dados da Fundação de Artes de Niterói (FAN), desde que foi inaugurado, há 26 anos, mais de 3 milhões de pessoas visitaram o Museu. Mensalmente, o MAC recebe cerca de 13 mil visitantes.

“Já estávamos há algum tempo pensando em fazer um letreiro deste porte e que tivesse a visão do MAC, que simboliza a cidade. Na foto, é possível enquadrar o letreiro, o Museu, o Cristo Redentor e o pôr-do-sol. É um cenário lindo e que mostra as belezas da cidade! A ideia é que as pessoas fotografem e marquem Niterói nas redes sociais, aumentando a divulgação da cidade”, explicou a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.

Para garantir que o morador ou visitante também possa descansar e contemplar a paisagem, além dos três bancos do local, serão instalados mais dois, criando um ambiente mais acolhedor. A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos também substitui todo o guarda-corpo da orla Icaraí pelo novo modelo, feito de material anticorrosivo e sustentável, para aumentar a segurança.

A psicóloga Malu Trugilio, de 63 anos, moradora de Icaraí, foi a primeira a tirar fotos no local.

“Todo dia, eu passava aqui pela praia e acompanhava a instalação. Mandava para uma amiga e estava ansiosa pela inauguração. Superou minhas expectativas! Isso aqui é lindo, é uma marca sensacional”, disse.

O engenheiro de produção Messias Oliveira, de 29 anos, morador da Ilha da Conceição e frequentador assíduo da orla de Icaraí e Boa Viagem, também aprovou o novo equipamento.

“Eu achei um espetáculo esse letreiro com essa vista ao fundo… Acho que isso vai virar mais uma atração turística da cidade. Já tirei selfie com a bike e vou marcar a #euamoniteroi nas redes”, conta.

A aposentada Irene Ramos, de 85 anos, moradora de Icaraí, ficou encantada.

“Esta é uma solução tão simples, que faz uma grande diferença na cidade”

Outras ações – O letreiro é uma da série de ações que a Prefeitura de Niterói, através da Neltur, tem implantado para que o município amplie o número de turistas e visitantes, impulsionando a economia e estimulando a circulação de renda. A cidade conta com um amplo calendário de eventos esportivos internacionais – em terra, no ar e no mar – e de shows. Além disso, Niterói tem cada vez mais participado de congressos e exposições no exterior, o que vem tornando o nome da cidade mais conhecido internacionalmente.