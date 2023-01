Polícia Civil indicia cinco pessoas pela morte de criança esmagada por carro alegórico

Raquel Antunes, de 11 anos, foi prensada entre um carro e um poste no final do desfile da escola Em Cima da Hora, em 2022 - Foto: Reprodução

Raquel Antunes, de 11 anos, foi prensada entre um carro e um poste no final do desfile da escola Em Cima da Hora, em 2022 - Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira (26), a Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava a morte de Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, que foi esmagada por um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora, na saída do Sambódromo no centro do Rio, durante o Carnaval fora de época em função da pandemia, em abril de 2022.

Cinco pessoas foram indiciadas por homicídio doloso: Flávio Azevedo da Silva, ex-presidente da Em Cima da Hora; Daniel Oliveira dos Santos Junior, engenheiro técnico responsável; José Crispim da Silva Neto, coordenador da dispersão encarregado pelo acoplamento e guia do reboque; Carlos Eduardo Pereira Cruz, motorista reboquista e Wallace Alves Palhares, presidente da Liga das Escolas de Samba da Série Ouro (Liga RJ).

O inquérito aponta que o veículo apresentava falta de manutenção, trazendo riscos de acidente e incêndio por conta de sua construção inadequada. Além do descumprimento de normas técnicas, foram cometidas irregularidades no que diz respeito ao Código Nacional de Trânsito.

O relatório final também aponta falhas no acoplamento do carro alegórico, na orientação para o deslocamento do veículo, bem como na permanência de crianças sobre o tablado. Por fim, foi apontada a ausência de fiscalização por parte da Liga RJ no dia do evento.

Relembre o caso

Ao final do desfile da escola de samba Em Cima da Hora, o cavalo mecânico e o carro alegórico se deslocavam acoplados no sentido destinado à retirada do veículo da dispersão do Sambódromo. No caminho, o carro colidiu com um poste de concreto, esmagando Raquel.