Janja processa comentarista da Jovem Pan após ser acusada de usar drogas

Mais conhecida como Janja, a primeira-dama Rosângela da Silva acionou a Justiça para processar a influenciadora digital e comentarista da Jovem Pan, Pietra Bertolazzi, para pagar uma indenização de R$ 50 mil por danos morais.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Janja abriu o processo após a comentarista dizer durante um programa da emissora, que a primeira-dama usava “drogas ilícitas”. Pietra Bertolazzi também acusou a primeira-dama de conviver com “maconhistas”.

“Enquanto você tem ali a Janja abraçando o Pablo Vittar e fumando maconha, fazendo sei lá o que, você tem uma mulher impecável representando a direita, os valores, a bondade, a beleza... que estão relativizadas sim quando você vê a Janja fazendo a farofa que ela vai, porque ela faz farofa", disse Pietra, que também comparou Janja com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.

Janja também solicitou à Justiça que, caso Pietra seja condenada, que faça uma retratação pública. . O pedido é que o pedido de desculpas ocorra pelos canais em que a influencer usou para propagar a falsa informação. A Jovem Pan também terá que abrir espaço para a retratação, já que é ré no processo.

O processo corre na 1ª Vara Cível de São Paulo.