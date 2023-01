Prefeitura de Itaboraí avança com pavimentação, drenagem e iluminação de LED em Shangri-lá

As boas notícias continuam chegando para os moradores do distrito de Manilha. A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), vem intensificando as obras de infraestrutura em diversos bairros e avançou com pavimentação e iluminação de LED em Shangri-lá.

De acordo com a SEMSERP, as obras de pavimentação, incluindo macrodrenagem, execução de redes, confecção e colocação de meio-fio e massa asfáltica, foram iniciadas nas ruas Mirtes Leal de Carvalho, Fauna Maurício da Rocha, Monsieur Dias Guedes e Emílio Rabêlo Barbosa Filho, totalizando cerca de 1,3 km de asfalto. Anteriormente, o bairro já havia sido beneficiado com a pavimentação da Rua Antônio Carlos Guedes, uma das vias paralelas à BR-101.

Acompanhado do deputado estadual eleito Guilherme Delaroli, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhou o trabalho das equipes na região e destacou a importância das obras de infraestrutura para a população do bairro, que sofria há décadas com problemas de alagamento.

"O nosso sobrenome é trabalho e a gente vem trabalhando desde o primeiro dia para transformar a cidade sem dar desculpas, com o mesmo orçamento das gestões passadas. Fizemos uma obra gigante para resolver o problema da drenagem e ninguém acreditava que a gente faria isso aqui. Muito feliz com mais essa obra acontecendo no nosso município. Não vamos descansar enquanto a transformação não chegar em cada cantinho da nossa cidade", ressaltou o prefeito, ao lado do secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Cabral.

Além das obras de pavimentação, a Rua Mirtes Leal de Carvalho também começou a receber 20 novas luminárias de LED. O deputado estadual Guilherme Delaroli, afirmou que as obras de pavimentação servem para trazer uma nova realidade para os moradores da região.

"O povo sofreu por anos e as pessoas perdiam tudo que tinham com os alagamentos. Quero agradecer a toda equipe da Prefeitura de Itaboraí, pois foi uma obra feita pelos funcionários do município, com máquinas e insumos próprios. E graças a Deus, o povo de Shangri-lá nunca mais vai sofrer com esse tipo de problema", frisou.

Moradora da Rua Mirtes Leal de Carvalho, a dona de casa Carla Guimarães, de 62 anos, comemorou a chegada das obras no bairro Shangri-lá.

"Foram anos vivendo no abandono e agora estamos recebendo essa melhoria. Só tenho a agradecer a prefeitura por tudo que vem fazendo por nós. Agora as crianças vão poder brincar e teremos uma qualidade de vida bem melhor", concluiu.