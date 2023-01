Saúde promove colônia de férias saudável para as crianças de Ubatiba

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, deu início na quarta-feira (25/01), à Colônia de Férias Saudável da Unidade de Saúde da Família (USF) Ubatiba, evento que une estímulos à alimentação equilibrada, atividades físicas e qualidade de vida. A ação é uma iniciativa dos profissionais da USF e da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) que atua na região, voltada às crianças de 6 a 13 anos cadastradas na unidade. A programação continua até esta sexta-feira (27), com rodas de conversa, brincadeiras e atividades externas, que contam com a parceria das secretarias de Agricultura, Pecuária e Pesca e Esporte.

O primeiro dia da colônia de férias reuniu cerca de 40 pessoas, tendo como foco a segurança alimentar e nutricional, com palestra de nutricionista sobre os malefícios dos produtos ricos em açúcar, distribuição de alimentos saudáveis, dança com bambolê e dinâmicas lúdicas que estimulam o corpo e a mente. Além disso, o coletivo da Secretaria de Agricultura promoveu a oficina “Horta no Coco”, ensinando as crianças a plantarem na fruta, estimulando o contato com a terra, a agroecologia e os sentidos, como o tato.

Lorena Albertini, profissional de educação física do NASF e uma das responsáveis por organizar a ação, destacou que o trabalho desenvolvido ajuda na prevenção da obesidade infantil e traz benefícios a longo prazo às crianças.

“A proposta da colônia de férias é oferecer acolhimento às crianças, principalmente com sobrepeso ou algum nível de obesidade, inserindo hábitos saudáveis na primeira infância. Através disso, possibilitamos um futuro com mais bem-estar e prevenimos doenças, algo que será levado à vida adulta. Essa foi a primeira edição da atividade e a aceitação foi ótima, por isso pretendemos oferecer novamente no futuro”, afirmou.

Graziele Vasconcelos, nutricionista do NASF, conduziu a primeira dinâmica da colônia de férias e ficou satisfeita com o engajamento dos pequenos.

“Fiquei muito feliz com a participação das crianças, principalmente pela integração promovida durante a palestra e outras atividades. Os pequenos entenderam o principal objetivo da ação, que é incentivar a alimentação saudável, algo essencial no território, onde observamos o consumo crescente de produtos açucarados e doces”, acrescentou.

Responsáveis aprovam a iniciativa

Muitas mães acompanharam as crianças durante a programação de lazer na USF Ubatiba. Valdenice Pereira, de 41 anos, foi uma delas, levando a filha, Tábata, de 12, para aprender sobre alimentação saudável. Ela garantiu que a ação contribui para o bem-estar das crianças e também é uma forma de distração em meio às férias, com toda a assistência das equipes que atuam na unidade.

“Eu amei essa atividade, uma opção de lazer saudável para as crianças durante as férias. O convite foi feito pela nossa agente comunitária de saúde e, logo que recebi, agarramos essa oportunidade, e vim trazer a minha filha para participar. A equipe da unidade é maravilhosa e só tenho a agradecer por toda a programação, desde a conversa sobre alimentação saudável às brincadeiras”, disse a mãe.

Huiza Aparecida, de 45 anos, levou as duas filhas, Giovana, de 10, e Agatha, de 7, além da Laura, de 6, que estava sob seus cuidados. Ela reforçou a importância do espaço para a integração das crianças e o diferencial da oficina oferecida.

“A iniciativa é muito legal, algo único aqui na cidade, sendo muito importante principalmente nesse momento em que as crianças estão em casa, entediadas e precisam desse contato. As meninas adoraram e gostei demais das profissionais falarem sobre alimentação saudável e da oficina de horta no coco”, completou.

Evento continua com ações lúdicas e trocas intersetoriais

Nesta quinta-feira (26), a colônia de férias da USF Ubatiba contou com pessoas fantasiadas de heróis, apresentação de fantoches tratando sobre o bullying, atividades físicas, orientações acerca da alimentação saudável e roda de conversa com os responsáveis. Já na sexta-feira (27), o evento será finalizado com visita à Fazenda Pública Joaquín Piñero, no Espraiado, onde as crianças conhecerão o espaço e a unidade de produção de alimentos agroecológicos da Cooperativa de Trabalho em Assessoria a Empresas Sociais em Assentamentos de Reforma Agrária (Cooperar).