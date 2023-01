PF realiza operações para combater o crime de abuso sexual via internet

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (26), 57 suspeitos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, além de cumprirem 40 mandados de busca e apreensão em todo o território nacional.

As ações da Operação Rede de Proteção, da Polícia Federal, marcam o início da nova Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da PF e das Delegacias Especializadas que visam impedir o avanço do crime de abuso sexual e aliciamento de menores via internet.

A Força-tarefa de identificação de vítimas, coordenada pela PF , consiste em identificar vítimas a partir de imagens e vídeos com o objetivo de resgatá-las, identificar e prender seus agressores.

A prioridade da Polícia Federal alinhadas com o Ministério da Justiça e Segurança Pública é o combate aos crimes cibernéticos , incluindo o abuso sexual infantil.