Novo recurso do WhatsApp poderá reunir até 5 mil pessoas

A Meta, detentora do WhatsApp, decidiu lançar no Brasil o recurso 'Comunidades' que vai permitir, a partir desta quinta (26), a criação de grupos com até 5 mil pessoas. Adiado por conta do período das eleições presidenciais de 2022, o recurso chega menos de três semanas após a invasão golpista de Brasília.

O lançamento aconteceu de forma global em novembro do ano passado. As comunidades farão parte de uma nova aba no aplicativo — representada por um emoji de pessoas — a ideia é que seja um agregador de grupos por assunto. Desta forma, cada grupo poderá contar com até 50 grupos diferentes ou um limite máximo de 5 mil pessoas.

A Meta acredita que este recurso é uma forma de reunir espaços de serviços para seus usuários, como organizações de condomínios, escolas e ONGs, por exemplo. Hoje, no Brasil, cada grupo no WhatsApp comporta 256 pessoas, no resto do mundo, o WhatsApp dobrou a capacidade de cada grupo para 512 participantes. Para conteúdos enviados em grupos, a plataforma estipulou que cada mensagem pode ser repassada para apenas um outro grupo por vez. Para contatos individuais, esse limite de compartilhamento é de até três pessoas.

O aplicativo vai manter a criptografia de ponta a ponta. Porém, não se sabe dizer ainda, quantos administradores serão admitidos em cada comunidade, mas eles serão responsáveis por moderar os grupos e adicioná-los à aba. Além disso, os administradores poderão excluir mensagens, excluir contatos e bloquear solicitações — atividades semelhantes que “líderes” de grupos já podem fazer.

É importante ressaltar que cada em comunidade criada haverá um quadro de avisos em que apenas os administradores poderão fazer publicações. Esse “quadro de avisos” fica visível para todas as pessoas que fazem parte da comunidade — ou seja, uma mensagem pode atingir até 5 mil pessoas. Cada grupo, porém, pode fazer parte de apenas uma comunidade.