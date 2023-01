Rio convoca 2 mil professores para rede estadual

Cerca de 2 mil professores aprovados em concurso público devem ser convocados em breve para integrar o corpo docente de colégios da rede estadual do Rio de Janeiro. A Secretaria de Educação (Seeduc) aprovou, nesta quinta-feira (26/01), o chamamento de pessoas que participaram dos concursos em 2013 e 2014.

A lista completa de convocados deve ser publicada em breve no Diário Oficial, de acordo com o Governo do Estado. Os nomes chamados também devem receber a mensagem através de um e-mail e um telegrama, enviados pela Seeduc.

O cargo para o qual os novos nomes estão sendo convocados é o Docente I, com carga horária de 16h e 30h.

Segundo o governador Cláudio Castro (PL), a convocação "dos professores, que esperaram tanto tempo por esta oportunidade, é mais uma das medidas implementadas pelo governo para melhorar o ensino público estadual". Ele disse ainda que, mesmo após o chamamento, deve "continuar trabalhando para suprir o déficit de professores na rede".