Homens se preocupam mais com a manutenção do carro do que com a saúde, diz pesquisa

Em recente artigo publicado pela Sociedade Americana de Urologia, comparou-se um homem que leva seu carro a um mecânico para manutenção com um homem que vai ao médico por causa de um problema de saúde. Em ambas as situações, os homens agendam e esperarão por uma consulta.

Leva-em em consideração um homem de meia-idade com hipertensão e colesterol alto que possui um carro. A programação regular de manutenção de seu carro é a cada 10.000 quilômetros. De acordo com o Estudo de Índice de Atendimento ao Cliente dos EUA de 2013, da JD Power, os proprietários de automóveis visitam uma concessionária ou oficina mecânica, em média, 2.8 vezes por ano.

O paciente, provavelmente, consultará o médico até duas vezes por ano. A mensagem inicial é que esse paciente passará muito mais tempo com o mecânico de seu automóvel do que presencialmente, com seu médico.

É comum observar que as mulheres comecem a consultar um médico, geralmente um obstetra/ginecologista, na adolescência. Já os homens, só procuram o médico por volta dos 50 anos de idade, quando os sintomas da próstata os levam à atenção de um urologista, seja por uma hiperplasia benigna como por um câncer da próstata.

Em situações específicas de disfunção erétil (DE), falta de testosterona (hormônio masculino), cálculo renal e vasectomia, levarão um homem de 20 a 50 anos a consultar um urologista.

Lembrando que os homens que apresentam DE normalmente estão na faixa dos 40 a 60 anos e esses pacientes têm 50 vezes mais chances de sofrer um evento cardíaco. A DE é considerada um marcador para doenças cardiovasculares. Sabemos que a artéria peniana tem de 1 a 2 mm de diâmetro em comparação com as artérias coronárias, que têm de 3 a 5 mm de diâmetro, com sintomas de DE ocorrendo antes dos sintomas cardíacos, como por exemplo o infarto.

Outra área em que os especialistas informam a importância de oferecer orientação aos rapazes é o autoexame testicular. Quando comparados o número de mulheres que fazem o autoexame das mamas com o de homens que fazem o autoexame dos testículos, visando diagnóstico precoce de câncer, observa-se a grande diferença a favor das mulheres 4.

Os espacialidade alertam: Não desperdice a oportunidade de manter a sua saúde. Nas revisões automotivas é possível trocar a peça ou até mesmo o carro, já com sua saúde isso não é possível. Não deixe de procurar o seu Urologista.