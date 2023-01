Inscrições para o Jovem Aprendiz do Metrô Rio terminam nesta quinta (26)

Termina nesta quinta-feira (26), o prazo para as inscrições no programa Jovem Aprendiz do Metrô Rio. As vagas são exclusivas para mulheres, entre 18 e 21 anos, com ensino médio completo.

Serão 18 selecionadas que irão fazer o curso de eletricista industrial no Senai, em Benfica, por 11 meses. As inscrições estão sendo feitas através do site do Metrô Rio.

Após a seleção, elas aprenderão por mais de dez meses nas instalações do Centro de Manutenção da concessionária, supervisionadas por técnicos. As candidatas também precisam ter disponibilidade para trabalhar no período da manhã (8h ao meio-dia) e não estar participando de outro programa de Jovem Aprendiz nem ter realizado o mesmo curso no Senai.

Entre os benefícios estão salário, vale-transporte, assistência médica e odontológica, tíquete de refeição e cesta básica, seguro de vida, auxílio funeral, auxílio-creche, auxílio material escolar, além de prêmio por pontualidade e assiduidade.