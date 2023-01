No próximo sábado (28) Niterói será palco do" Desafio das ilhas", competição de canoa polinésia - Foto: Divulgação

No próximo sábado (28) Niterói será palco do" Desafio das ilhas", competição de canoa polinésia - Foto: Divulgação

A Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL) abre seu calendário esportivo, na modalidade de canoa havaiana, com a competição o “Desafio das Ilhas “ edição 2023, neste sábado (28), na praia de Charitas, em Niterói, com largadas às 6h.

O evento, que tem a parceria da SMEL, contará ao todo com 12 equipes de canoa polinésia nas categorias OC6 e V6 Masculina Open 40+, 50+, 60+, Feminina Open, 40+, 50+,Mistas Open 40+, 50+ . O “Desafio” tem como objetivo que os participantes contornem remando todas as ilhas da entrada da Baia de Guanabara, nos seus 83km, revezando entre os nove atletas de cada equipe. A prova, que faz parte do Circuito Brasileiro de VA'A com revezamento, tem previsão de retorno das equipes inscritas às 15h.

"Niterói, que é atualmente considerada o polo da canoa havaiana no Brasil sediando diversas competições e conquistando vários titulos, mais uma vez terá o apoio da Secretaria para eventos desse porte. Já temos previsto no nosso calendário mais de 15 campeonatos. A tradição de sermos polo da modalidade acontece naturalmente por Niterói possuir uma orla privilegiada que permite a definição de raias adequadas e com cenário perfeito, o que impulsiona o turismo, consequentemente alavancando a economia da nossa cidade”, afirmou o Secretário de Esporte e Lazer da cidade, Luiz Carlos Gallo.

Após o termino da prova, os organizadores promoverão uma cerimônia de premiação para os três primeiros colocados, e todos os canoístas irão receber troféus e medalhas.

E para finalizar o evento com aquele astral haverá um Sunset com o show da banda de pop rock da cidade, Bloody Mary, previsto para às 17h no gramadão de Charitas, que fica ao lado do Quiosque Tribohoe.