Linha Amarela terá asfalto renovado em diversos trechos durante a semana

A Linha Amarela terá o asfalto renovado em diversos pontos durante a semana para a melhor fluidez do tráfego na via que, por dia, recebe mais de 130 mil veículos na Praça do Pedágio. A iniciativa acontece até o domingo (29/01) e inclui reparos em viaduto e dispositivo de proteção. Outros serviços de manutenção também serão realizados pela Lamsa no período, como a limpeza na rede de drenagem, poda, roçada e varrição.

A operação tapa-buraco prevista para a semana na Linha Amarela acontece à noite em trechos localizados por quase toda a extensão da via, do km 6 (Cidade de Deus) ao km 23 (Viaduto Oswaldo Cruz), nos dois sentidos. O serviço será realizado das 21h às 5h do dia seguinte, com trânsito livre.

No mesmo horário e sem interdições ao tráfego, serão recuperados pontos de concreto em dispositivo de proteção localizado na altura de Del Castilho, na pista sentido Fundão.

Além disso, o viaduto sobre a Avenida Dom Helder Câmara também terá pontos de concreto renovados durante a semana. Nesse caso, o serviço acontece durante o dia, das 9h às 16h, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra.

Também durante o dia haverá a limpeza no Rio Faria, da saída 4A (Rua José dos Reis) à saída 6 (Estrada Adhemar Bebiano) e no Rio Timbó, em quase toda a extensão da via.

À noite será a vez da limpeza em oito pontos da rede de drenagem da Linha Amarela. Confira os trechos:

– Túnel da Covanca, na pista sentido Barra;

– Viaduto Ramo 200, em Del Castilho, na pista sentido Barra;

– Viaduto Ramo 900, em Del Castilho, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra;

– Bocas de lobo – Automáticas 20 e 1, em Água Santa, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra;

– Entorno do prédio administrativo e do Serviço de Atendimento ao Usuário 2 (SAU 2), do Túnel da Covanca a Água Santa, na pista sentido Barra;

– Viaduto Oswaldo Cruz, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra;

– Alças de acesso e saída 10A e 10B, no Viaduto Oswaldo Cruz, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra;

– Alças de acesso e saídas 9A, 9B, 9C e 9D, em Bonsucesso, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra.