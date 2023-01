Programa Sanear Maricá atende moradores de Ponta Grossa

A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), realizou na terça-feira (24/01) uma ação itinerante do Programa Sanear Maricá com os moradores da Comunidade da Linha, no bairro Ponta Grossa. Cerca de 200 famílias do local são beneficiadas pelo programa que busca levar soluções de curto e médio prazo para cidadãos de áreas carentes de saneamento básico e de fornecimento de água. O programa é dividido em Sanear + Esgoto (ações de esgotamento sanitário) e Sanear + Água (fornecimento de Caminhão Pipa).

A diretora técnica operacional da Sanemar, Roberta Cardoso, disse que o foco é identificar as necessidades e tirar eventuais dúvidas, seja na adequação do sistema sanitário ou dos reservatórios de água. “Esse é o nosso segundo encontro com os moradores. A maioria aqui já é atendida com o abastecimento periódico de água potável e alguns já tiveram a instalação dos kits hidrossanitários realizada”, afirmou.

Roberta destacou ainda que famílias em situação de vulnerabilidade de outras regiões do município também estão sendo contempladas. “Serão instalados no município cerca de mil kits com fossa, filtro e sumidouro. Atualmente, também temos frentes de trabalho atuando na aldeia indígena Mata Verde Bonita (São José do Imbassaí)”, destacou a diretora.

Moradores comemoram melhorias

A aposentada Maria da Conceição, de 75 anos, moradora da Comunidade da Linha há 35 anos, recebe água potável por meio do programa social da Sanemar, está ansiosa pelo início da obra de adequação do sistema sanitário da sua residência. “É uma ajuda muito necessária, pois hoje não tenho nenhum sistema de saneamento na minha casa e estou sem condições para a construção da minha fossa”, disse a moradora.

Já Fernanda Teixeira do Nascimento, de 41 anos, residente da região há 36 anos, foi uma das primeiras moradoras beneficiadas com o kit hidrossanitário. “A obra de instalação da minha fossa foi realizada com muito capricho. Antes meu esgoto ia direto para rua, mas agora está tudo dentro da legalidade”, comemorou Fernanda.