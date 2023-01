Projeto Maricá Cidade Olímpica seleciona atletas de handebol

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realiza neste sábado (28/01) a seletiva de handebol do projeto Maricá Cidade Olímpica. A ação acontece na Arena Flamengo, das 8h30 às 12h30. A iniciativa tem o objetivo de descobrir novos atletas para a modalidade no município. Poderão participar pessoas inscritas previamente no projeto, sem pendência de entrega dos documentos e de exames médicos solicitados.

É recomendado que os participantes compareçam com roupas adequadas para prática esportiva e tênis com meia. Também é obrigatória a apresentação do documento de identidade (RG). Menores de idade deverão estar acompanhados de um responsável legal. Os candidatos devem comparecer 20 minutos antes do horário da seletiva.

“Seguimos selecionando os atletas que farão parte das equipes do Maricá Cidade Olímpica. É importante lembrar que mesmo com as seletivas em andamento, ainda estamos realizando novas inscrições. No sábado será a vez do handebol e nas próximas semanas teremos as seletivas das outras modalidades”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Filipe Bittencourt.

Sobre o projeto

O projeto “Maricá Cidade Olímpica” tem o objetivo de selecionar jovens, a partir de 14 anos, que querem ser atletas no município em dez modalidades olímpicas (vôlei de praia e de quadra, basquete 3×3, handebol, remo e o tiro com arco) e paralímpicas (tiro com arco, remo, bocha e vôlei sentado).

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas na Rua Eraldo da Costa Marins, no Parque Eldorado (em frente à Escola Municipal Carlos Magno), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados maiores de 18 anos devem levar cópia dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. Já os menores de idade somente poderão realizar a inscrição acompanhados do responsável legal, que deverá levar a cópia do documento de identidade que será anexado à inscrição do atleta.