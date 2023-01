Gonçalense faz vaquinha online para pagar cirurgia do filho, de 9 anos, com doença rara

Miguel sofre com dores constantes e necessita da cirurgia com urgência - Foto: Divulgação

Uma mãe gonçalense recorreu às redes sociais e a solidariedade das pessoas para tentar salvar a vida de seu filho, de apenas 9 anos, que sofre de uma doença rara. A mulher criou uma vaquinha online para arrecadar cerca de R$ 20 mil para custear uma cirurgia que seu filho precisa fazer o mais rápido possível.

O gonçalense Miguel Castro, de apenas 9 anos, nasceu com uma doença rara chamada hipospadia distal peniana. Sua condição foi diagnosticada cedo e sua primeira cirurgia foi realizada quando ele tinha apenas um ano e meio de idade. À época, aparentemente, o problema havia sido sanado, mas do ano passado para cá, Miguel voltou a ter dificuldades para urinar.

A doença é uma malformação genética que ocorre nos meninos, tendo como principal característica a abertura anormal da uretra, no caso de Miguel, a abertura da uretra está localizada perto da cabeça do pênis. Neste momento, o canal encontra-se fechado e o menino está urinando pelos pontos de sua primeira cirurgia, o que provoca dor e desconforto constante.

Mariana Castro, mãe do menino, entrou na fila do Sistema de Regulação (SISREG) do SUS para tentar atendimento de urgência na rede básica e internação hospitalar. Ela conseguiu atendimento no Hospital Infantil Darcy Sarmanho Vargas, em São Gonçalo, mas no centro cirúrgico, quando o médico já havia tentado abrir o canal, ela foi informada de que o médico cirurgião não poderia fazer a operação e que ela precisaria buscar um urologista pediátrico.

“Eu tive que fazer um plano de saúde, mas a carência do plano para cobrir a cirurgia é de seis meses. Meu filho não pode esperar esse tempo. No fim do ano passado, fui à médica particular e realizei exames de imagem e também a uroreflexologia e, segundo o resultado dos exames, o jato de urina dele está sem pressão e a bexiga dele não está funcionando 100%”, comenta a mãe em tom de preocupação.

Morador do bairro do Arsenal, Miguel precisa de uma cirurgia de emergência para reconstruir o canal da uretra, caso contrário, ele terá de colocar uma bolsa para urinar, junto de uma sonda. Em entrevista para o jornal OSG, Mariana explica que precisou então, recorrer a outros meios para salvar seu filho. Segundo ela, mesmo tendo contratado um plano de saúde, ela não poderá fazer o procedimento de emergência pela operadora contratada.



“Resolvi fazer uma vaquinha virtual. Fui informada que não poderei ter reembolso do plano para o meu filho, eles me informaram que a doença era pré-existente e que eu agi de má fé”, conta.

Com a cirurgia marcada para o dia 1º de fevereiro, Mariana precisa arrecadar o valor de R$19,7 mil para cobrir todo o custo da reconstrução da uretra de seu filho. Ela diz que não tem condições de arcar com o valor sozinha e, por isso, pediu ajuda na internet através de sua conta no Instagram (@mariana19910325), que até o momento conseguiu arrecadar o valor de R$1.7 mil.

Correndo contra o tempo, Mariana afirma que está preocupada com o psicológico do seu filho que está abalado. Segundo ela, ele não tem conseguido dormir, sente muitas dores e medo, mas que segue com esperança nesta cirurgia.

“Eu não sei como, mas os médicos pretendem pegar uma parte da pele dos lábios do meu filho para a reconstrução do canal da uretra e eu espero que esta operação seja definitiva. Qualquer pessoa pode nos ajudar e com qualquer quantia. A vaquinha está acontecendo pelas minhas redes sociais”, finaliza.

Miguel aguarda cirurgia e mãe lança campanha para custear procedimento | Foto: Divulgação

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares