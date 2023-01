Vazamento e alagamentos dificultam a vida de moradores do Porto Novo

Além do vazamento, que atrapalha a passagem na rua, os moradores precisam lidar com o cheiro de esgoto - Foto: Divulgação

Além do vazamento, que atrapalha a passagem na rua, os moradores precisam lidar com o cheiro de esgoto - Foto: Divulgação

Moradores de uma rua no Porto Novo estão tendo 'dor de cabeça' por conta de um bueiro com problemas de escoamento. A Rua Assis Chateaubriand, que fica localizada próxima a um valão, sofre com alagamentos constantes, prejudicando a vida de quem vive ali.

André Brito de Lima, um dos moradores do bairro, diz que sempre que acontecem chuvas fortes, a rua passa pela mesma situação.

“A prefeitura aparece, drena os dejetos que ficam no esgoto, mas, sem um planejamento, a situação acaba voltando, por causa dos alagamentos”, explica.

Mesmo atendendo os chamados dos moradores, a prefeitura, segundo os mesmos, traz soluções a curto prazo que não resolvem o problema.

Além do vazamento, que atrapalha a passagem na rua, os moradores precisam lidar com o cheiro ruim.

Procurada, a concessionária Águas do Rio explicou “que no local não há rede de coleta de esgoto, e sim galeria de água pluvial, sendo a manutenção e desobstrução gerenciadas pelo município”.

A Prefeitura de São Gonçalo, por sua vez, informou, através da Secretaria de Conservação, que enviará uma equipe ainda nesta quarta-feira (25) ao local para avaliar a situação.