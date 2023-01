Ação de combate a irregularidades no trânsito reboca carros e motos na Covanca

Quatorze motos e dois carros de passeio foram rebocados e removidos ao pátio durante a tarde da última terça-feira (24/01), na rua Dr. Porciúncula, no bairro Covanca, em São Gonçalo. Os veículos estavam em condição irregular, segundo a Prefeitura.

As remoções fizeram parte de uma operação de combate a irregularidades no trânsito realizada por agentes da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Transportes, com o apoio de policiais militares da operação São Gonçalo Presente.

A ação tinha como objetivo combater irregularidades como veículos sem placa, sem retrovisor, placas com caracteres ocultados, pneus irregulares, faróis e lanternas queimados e condutores pilotando sem habilitação, sem documento de identificação do veículo ou sem equipamento de segurança adequado.

As abordagens foram realizadas na altura de uma subestação de energia elétrica localizada na via, que é considerada um dos principais meios de ligação entre o município e a cidade vizinha Niterói. Segundo o secretário de Transportes, Fábio Lemos, a operação foi planejada levando em conta "a necessidade da segurança no trânsito da cidade e também a crescente demanda da população gonçalense para que a Prefeitura amplie ações desse tipo no município".