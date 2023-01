Rio é a 4ª pior cidade do mundo em tempo gasto no transporte público, diz pesquisa

Trânsito no Rio de Janeiro figura entre os piores do mundo nos últimos anos - Foto: Divulgação

O Relatório Global sobre o Transporte Público, divulgado pelo aplicativo Moovit nesta quarta-feira (25), apontou que o Rio de Janeiro é a quarta pior cidade do mundo em tempo médio gasto no transporte público.

Segundo o estudo, os cariocas levam, em média, 67 minutos para se deslocar de um ponto a outro do município. O levantamento foi feito com a análise de milhões de viagens por transporte público planejadas com o Moovit ao longo de 2022 em 100 grandes metrópoles, dez delas no Brasil.

A pior cidade é Bogotá, na Colômbia, depois a Cidade do México, Istambul, na Turquia e então o Rio de Janeiro. Recife figura em 6º lugar e São Paulo em 8º. O relatório leva em conta nas viagens o tempo de espera, deslocamento e caminhada.

Em relação à quilometragem percorrida, o Rio tem a segunda maior distância média no país, com 11,42 km e 33% das viagens passam por pelo menos 12 km.