Motoboys fazem manifestação com ‘buzinaço‘ no Centro de Niterói; vídeo

Cerca de 50 motociclistas que trabalham como entregadores de aplicativos e mototaxistas fizeram uma manifestação com ‘buzinaço’, na manhã desta quarta-feira (25), no Centro de Niterói.

Os trabalhadores caminharam com suas motos da Av. Jansen de Melo até a Prefeitura de Niterói, na Rua Visconde de Sepetiba. O objetivo é conseguir atenção de autoridades niteroienses para que suas pautas sejam atendidas.

Entre as reivindicações estão a permissão para o uso da faixa seletiva pelos trabalhadores, o fim dos reboques dos veículos e também a manutenção de acordos com condomínios residenciais para a não obrigação da entrega além da portaria.

“Estamos aqui para tentar acabar com a “máfia do reboque”, onde eles estão levando as motos apreendidas em caminhão-prancha, e segundo a lei não pode, tem que ser no reboque normal. Além de uso da faixa seletiva, dos ônibus, estacionamento gratuito, e acordo com condomínios para os motoboys não serem mais obrigados a subirem até o apartamento” afirmou Claudia, uma das organizadores da manifestação e integrante da ‘Família Duas Rodas’.

Ao chegar na sede da Prefeitura de Niterói, os motociclistas fizeram barulho com o escapamento e solicitaram, através do megafone, a presença do prefeito, Axel Grael, para um diálogo. “Prefeito, venha nos ouvir”, gritavam.

A manifestação foi acompanhada por policiais e pela guarda municipal, que tentavam organizar o ato de forma que não interferisse na fluidez do trânsito.

