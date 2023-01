Projeto 'São Gonçalo em Movimento' oferece aulas grátis de Muay Thai no Gradim

Uma atividade que faz bem para o corpo e a mente. O muay thai é uma arte marcial tailandesa que utiliza socos, cotoveladas, joelhadas, chutes e técnicas de esquiva e proteção, proporcionando maior flexibilidade, ganho de massa muscular, condicionamento físico e uma melhor concentração.

Essa é uma das 17 modalidades que são oferecidas pelo projeto São Gonçalo em Movimento, desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg), em mais de 100 núcleos espalhados por toda a cidade.

“Dentro dos benefícios do muay thai os que mais se destacam são o condicionamento físico e mental por ser uma atividade dinâmica e de alta intensidade, melhora na autoestima e autoconfiança, além de ser uma excelente autodefesa. Durante a aula, utilizamos a dinâmica de iniciar com alongamento e aquecimento, seguindo com os exercícios físicos e as técnicas. Tem também a parte prática, onde os alunos simulam os golpes com os parceiros. Sempre finalizamos soltando a musculatura com alongamentos mais relaxantes. E, mesmo sendo uma arte marcial bem intensa, conseguimos trabalhar a prática do Muay Thai com todas as idades, respeitando as características de cada aluno”, afirmou o professor Daniel Kazumi.

Aos 68 anos, o aposentado João Batista voltou a praticar o esporte após um período longe dos tatames.

“Já tinha praticado muay thai aos 20 anos, mas acabei me afastando do esporte com o passar do tempo . Quando fiquei sabendo que o projeto São Gonçalo em Movimento também realizava a modalidade, não pensei duas vezes e me inscrevi. Tem sido uma experiência maravilhosa, porque me mantenho ativo e consigo socializar”, disse o aposentado.

O muay thai é oferecido pelo projeto São Gonçalo em Movimento na Rua Visconde de Itaúna , s/n°, no Gradim (Ciep Brizolao 250 Municipalizado - Rosendo Rica Marcos). Terças e quintas, das 8h às 9h, para maiores de 8 anos, e terças e quintas, das 9h às 10h para maiores de 15 anos.

Para se inscrever na atividade, basta procurar o professor responsável pela aula e se informar sobre os documentos necessários para a matrícula.