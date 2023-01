Distribuidoras de energia tem 120 dias para disponibilizar o Pix como forma de pagamento das faturas

Nesta terça-feira (24), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou uma resolução que obriga as distribuidoras de energia a disponibilizarem o PIX como forma de pagamento das faturas de energia, se for da vontade do consumidor. As empresas tem um prazo de 120 dias para fornecerem essa opção.

Atualmente essa forma de pagamento acontece exclusivamente por escolha da distribuidora, como é o caso da Light, que oferece essa possibilidade desde o final de 2021. Já a Enel, declarou que já iniciou o desenvolvimento da solução PIX para as suas distribuidoras do Rio, São Paulo e Ceará.

Essa novidade pretende evitar problemas decorrentes da demora do reconhecimento dos pagamentos realizados pelos meios convencionais, como a suspensão do fornecimento. Através do PIX, a empresa poderá dar baixa em seu sistema em tempo real, assim que o pagamento for feito.

Outro fator importante para as distribuidoras, com essa nova função, é a redução de custo operacional, uma vez que as tarifas cobradas pelas instituições bancárias pelo QR code do PIX são mais baixas do que as de outras modalidades de meios de pagamento.

A agência reguladora faz a ressalva, porém, de que o custo de arrecadação é composto por outros fatores e essa redução não necessariamente significará queda da tarifa no próximo ciclo de revisão tarifária.

De acordo com a Light, para que o pagamento seja feito via PIX, o cliente precisa escanear no aplicativo de seu banco o QR Code disponível nas faturas impressa e digital, ou copiar e colar o código PIX, que também está disponível nas faturas.