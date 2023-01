Motorista ajuda a fazer um parto dentro de ônibus no Rio

Após o nascimento, o bebê e a mãe foram deixados no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, em Bangu - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Durante uma viagem de ônibus da linha 803, nesta terça (24), em Santa Cruz, Zona Norte do Rio, o motorista Anderson Duarte, de 46 anos, ajudou no parto de um bebê. Segundo informações do portal G1, a mãe estava passando mal e ainda na rua, tentou parar um táxi, sem sucesso. O motorista topou levá-la até uma UPA.

O motorista Anderson Duarte, de 46 anos, ajudou no parto de um bebê | Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Eu não entendi nada porque ela não aparentava estar grávida, parecia estar com muita dor e não falava nada. De repente eu vi que tudo ficou molhado e perguntei se ela estava grávida. Ela balançou a cabeça que sim, entendi o que estava acontecendo e fui ajudar a baixar a bermuda que ela usava. Só que nessa hora, o bebê já estava nascendo. Ele nasceu na minha mão. Estou tremendo até agora", disse o motorista.

Após o nascimento, o bebê e a mãe foram deixados no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, em Bangu, para que recebessem os devidos cuidados.

"Ela até me perguntou que nome eu gostaria para dar o bebê, mas na hora, estava tão nervoso, que não consegui pensar em nada. Ela me perguntou o meu nome e disse que era Anderson. Agora, com calma, lembrei de João, que era o nome que pensei em dar para o meu bebê se fosse menino", contou ele, que é pai de uma pequena de 1 ano e meio. Nunca pensei passar por uma coisa dessas. Estou tremendo até agora, mas é maravilhoso", concluiu Anderson.