Motorista fica ferido após acidente entre caminhões e ônibus na BR-101, em São Gonçalo

Vítima com fratura exposta foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres - Foto: Divulgação

Um homem de 45 anos ficou ferido na tarde desta terça-feira (24/01) após um acidente envolvendo dois caminhões e um ônibus no km 308 da rodovia BR-101, na altura do Jardim Catarina, em São Gonçalo.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 16h para prestar socorro aos envolvidos numa colisão que aconteceu próximo ao prédio da Polícia Rodoviária Federal, em Itaúna, na via principal sentido Rio da BR-101. Agentes do quartel de São Gonçalo estiveram no local.

Segundo os relatos de usuários da pista, um caminhão baú que passava pelo trecho acertou a traseira de outro veículo do mesmo tipo, que, por sua vez, bateu com um ônibus que estava na sua frente. O motorista de um dos caminhões ficou preso nas ferragens e foi socorrido com uma fratura exposta.

A vítima foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo. Seu estado de saúde não foi informado. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada ao local do acidente.