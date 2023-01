Cartório rejeita registro de filho de Seu Jorge que se chamaria Samba

O bebê do casal nasceu no último final de semana - Foto: Divulgação

O bebê do casal nasceu no último final de semana - Foto: Divulgação

O 28º Cartório do Jardim Paulista, em São Paulo, rejeitou nesta segunda-feira (23) o registro do nome do filho do cantor Seu Jorge com a namorada Karina Barbieri. O casal desejava dar o nome de Samba para a criança nascida no último final de semana.

O impedimento do registro por parte do cartório aconteceu sob alegação de que a criança pudesse ser vítima de bullying ou sofresse algum preconceito. A medida está amparada pelo artigo 55 da Lei nº 6015, de 31 de dezembro de 1973, que diz: "O oficial de registro civil não registrará prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores, observado que, quando os genitores não se confirmarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso à decisão do juiz competente, independentemente da cobrança de quaisquer emolumentos."

O cantor e sua namorada, já haviam anunciado que o bebê se chamaria Samba, o que dividiu muitas opiniões nas redes sociais do cantor.

O sambista acionou seus advogados para resolverem a situação por vias legais.